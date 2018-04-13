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Более 4 тысяч человек приняли участие в памятном шествии в Луганске
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    Более 4 тысяч человек приняли участие в памятном шествии в Луганске

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    Более 4 тысяч человек приняли участие в памятном шествии в Луганске

    Луганск, 13 апреля. В столице ЛНР, Луганске, в пятницу прошел митинг, посвященный памяти погибших в Донбассе. В марше «Непокоренные. Память поколений» приняли участие более 4 тысяч человек.

    «Мы ожидали порядка 1,5 тысячи человек, но люди присоединялись, люди поддержали… более 4 тысяч человек приняли участие в марше», — рассказал председатель Народного совета Луганской народной республики Денис Мирошниченко. 

    Маршрут, по которому прошла колонна, пролегал от памятника «Героям Великой Отечественной войны» до монумента «Они сражались за Родину».

    Инициатором проведения марша выступило движение «Мир Луганщине». Участники памятного мероприятия почтили память жертв конфликта в Донбассе минутой молчания и возложили к монументу погибшим ополченцам цветы.

    Напомним, 7 апреля в Донецке состоялся марш, посвященный четырехлетию провозглашения ДНР.

    Автор: Федор Веснин
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