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Савченко приостановила голодовку на три дня
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    Савченко приостановила голодовку на три дня

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    Савченко приостановила голодовку на три дня

    Киев, 13 апреля. Депутат Рады Надежда Савченко согласилась приостановить голодовку, что пройти допрос на детекторе лжи. Об этом сообщил ее адвокат Олег Соловей.

    «Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку на три дня, чтобы состояние её здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами», — рассказал он в комментарии «Украинской правде».

    Ранее стало известно, что сегодняшний допрос Савченко на полиграфе прервали из-за ее плохого самочувствия. Сестра депутата уточнила, из-за того, что голодовка продолжается уже более 20 дней, у депутата держится температура, а также постоянная тахикардия.

    Напомним, Савченко инкриминируют организацию терактов в здании украинского парламента и в правительственном квартале. Ее арестовали 23 марта, сейчас она находится в следственном изоляторе СБУ. В связи с заключением под стражу политик объявила голодовку, предупредив, что принудительное кормление в СИЗО она расценит как пытки.

    Автор: Алексей Громов
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