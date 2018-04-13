Эксперт объяснил «поразительную устойчивость» российских рынков к санкциям США

Москва, 13 апреля. Российские рынки продемонстрировали «поразительную устойчивость» к санкциям США, заявил учредитель исследовательской организации «Институт проблем глобализации» Михаил Делягин.

Делягин объяснил устойчивость российских рынков к важным новостям текущей недели. Он отметил, что их реакция на введение санкций США была незначительной.

«Причиной поразительной устойчивости российских рынков является, насколько можно судить, прежде всего нефть: цена Brent в пике кризиса подбиралась к 73 долларам за баррель», — приводит его слова «Свободная пресса».

Эксперт также отметил, что индекс ММВБ упал на 10%, однако потом довольно быстро возрос на 4%. Смог частично отыграть падение к доллару и рубль.

Делягин добавил, что подорожание нефти в первом квартале года обеспечило «давно забытое финансовое благополучие, надежно скрытое от невнимательных посторонних демонстративным безумием либеральной политики».