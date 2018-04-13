Немецкий журналист заявил о новой волне допинг-скандалов в России

Москва, 13 апреля. Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что в России якобы началась новая волна допинг-скандалов.

В своем микроблоге в социальной сети Twitter Зеппельт рассказал о том, что международные федерации и спортивные организации якобы выявили девять тысяч положительных допинг-проб у 4500 российских спортсменов. Журналист заявил, что информация в скором времени будет оглашена и за ней последуют новые серьезные санкции.

«Ожидается огромное количество санкций», — подчеркнул он.

Напомним, немецкий журналист Хайо Зеппельт известен тем, что ранее снял якобы документальный фильм о применении допинга российскими легкоатлетами. Его работой в расследовании руководствовалось Всемирное антидопинговое агентство, впоследствии отстранившее ряд российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.