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Немецкий журналист заявил о новой волне допинг-скандалов в России
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    Немецкий журналист заявил о новой волне допинг-скандалов в России

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    Немецкий журналист заявил о новой волне допинг-скандалов в России

    Москва, 13 апреля. Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что в России якобы началась новая волна допинг-скандалов.

    В своем микроблоге в социальной сети Twitter Зеппельт рассказал о том, что международные федерации и спортивные организации якобы выявили девять тысяч положительных допинг-проб у 4500 российских спортсменов. Журналист заявил, что информация в скором времени будет оглашена и за ней последуют новые серьезные санкции.

    «Ожидается огромное количество санкций», — подчеркнул он.

    Напомним, немецкий журналист Хайо Зеппельт известен тем, что ранее снял якобы документальный фильм о применении допинга российскими легкоатлетами. Его работой в расследовании руководствовалось Всемирное антидопинговое агентство, впоследствии отстранившее ряд российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

    Автор: Василий Котов
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