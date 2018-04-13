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В ЛНР сбили украинский беспилотник
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    В ЛНР сбили украинский беспилотник

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    В ЛНР сбили украинский беспилотник

    Луганск, 13 апреля. Разведка ЛНР сбила в небе над республикой украинский беспилотник типа «Фантом», сообщил исполняющий обязанности главы управления Народной милиции полковник Михаил Филипоненко.

    Военнослужащие ЛНР сбили БПЛА киевских силовиков, который производил полет над территорией республики. В Народной милиции добавили, что сейчас изучается вся зафиксированная летательным аппаратом информация. После ремонта дрон будет использоваться ополченцами.

    Ранее беспилотник ВСУ был принудительно посажен вблизи населенного пункта Смелое. В оборонном ведомстве республики заявляли об активизации разведывательной деятельности со стороны украинских военных и переброске техники к линии соприкосновения в Донбассе.

    Автор: Ирина Селезнева
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