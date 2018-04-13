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«Санкции против России вредят самой Украине»: экс-депутат Рады назвал бредом упреки Турчинова в адрес ФРГ и Франции
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    «Санкции против России вредят самой Украине»: экс-депутат Рады назвал бредом упреки Турчинова в адрес ФРГ и Франции

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    Александр Турчинов

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в рамках Киевского форума по безопасности сделал несколько довольно спорных заявлений, в частности, упрекнул Францию и Германию в сотрудничестве с Россией.

    «Мощные бизнес-структуры наших партнеров обходными путями продолжают не только сотрудничать с Россией», но и работают, «обеспечивая их (Россию — прим. ред.) фактически военной техникой», — сказал чиновник.

    В качестве «стратегических партнеров» Киева он назвал Германию и Францию.

    Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал это заявление Турчинова «бредом сумасшедшего».

    «Если мы говорим про Киев, в первую очередь санкции против России наносят ущерб самой Украине. Что касается экономических мероприятий ограничительного характера, которые ввела против России Европа, я бы не сказал, что эти ограничения по РФ очень сильно ударили», — отметил бывший народный избранник.

    Алексей Журавко

    Он также обратил внимание, что европейский бизнес продолжает работать с Россией, но в несколько иных форматах.

    «Когда человек не занят какой-то продуктивной деятельностью и не способен генерировать плодотворные идеи, то именно такие мысли он и высказывает. Это касается в том числе и Порошенко. Кем является действующий руководитель Украины? Это кровавый президент, который устроил войну исключительно ради собственной наживы», — заключил Алексей Журавко.

    Также Турчинов в очередной раз высказался по поводу «российской агрессии». Ему померещились «тысячи российских танков и БМП» у границ Украины и более 250 тысяч «российских солдат».

    «Это войска, которые готовы к масштабному применению. К ведению масштабной континентальной войны», — безосновательно заявил он.

    Комментируя данное высказывание, Алексей Журавко выразил мнение, что Украина готовится к активным военным действиям в Донбассе.

    «Подобными заявлениями Турчинов и многие другие представители действующей украинской власти нагнетают обстановку», — отметил экс-парламентарий.

    Петр Порошенко и ВСУ

    Собеседник агентства также сказал, что если бы Россия планировала акт агрессии против Украины, то она легко бы зачистила ее территорию, но заявления российских политиков и военного руководства однозначно свидетельствует о том, что подобных планов у РФ нет.

    «Ранее Турчинов уже неоднократно делал заявления, подобные этому. Думаю, не ошибусь, если скажу, что с 2014 года их прозвучало не менее 20. Россия должна напасть то из космоса, то она должна атаковать со стороны Белоруссии, то российские войска подойдут со стороны Крыма, то удар будет нанесет с направления Ростова. Разумеется, ни один из этих прогнозов не подтвердился», — напомнил Алексей Журавко.

    В завершение он добавил, что такие высказывания необходимы режиму Киева для того, чтобы организовать в дальнейшем мощнейшие провокации.

    Автор: Михаил Блинов
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