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Названы цены на роскошный седан Genesis G70‍ в России
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    Названы цены на роскошный седан Genesis G70‍ в России

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    Названы цены на роскошный седан Genesis G70 в России

    Москва, 13 апреля. В России состоялась презентация премиум-седана Genesis G70. Мировой дебют этой модели прошел осенью прошлого года в рамках Франкфуртского автосалона.

    На российском рынке седан будет доступен с двумя вариантами турбомотора — с 197 и 247 лошадиными силами, сообщают ресурсы, ориентированные на освещение новостей автомобильного рынка.

    Комплектаций Genesis G70 будет целых пять: Premier обойдется покупателям в 1,95 миллиона рублей, а вот Sport будет почти в два раза дороже — цена самой богатой комплектации составит 2,89 миллиона рублей.

    Ожидается, что Genesis G70 будет конкурентом таких премиальных авто, как Mercedes-Benz C-Class, BMW 3-Series и Audi A4.     

    Автор: Федор Веснин
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