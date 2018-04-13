Названы цены на роскошный седан Genesis G70‍ в России

Москва, 13 апреля. В России состоялась презентация премиум-седана Genesis G70. Мировой дебют этой модели прошел осенью прошлого года в рамках Франкфуртского автосалона.

На российском рынке седан будет доступен с двумя вариантами турбомотора — с 197 и 247 лошадиными силами, сообщают ресурсы, ориентированные на освещение новостей автомобильного рынка.

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«Объявлены цены на новый спортивный седан Genesis G70»

Genesis анонсировал ценовую политику своего нового седана.



Речь идет о модели G70. В продажу на российском рынке новинка поступит в са...

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Комплектаций Genesis G70 будет целых пять: Premier обойдется покупателям в 1,95 миллиона рублей, а вот Sport будет почти в два раза дороже — цена самой богатой комплектации составит 2,89 миллиона рублей.

Ожидается, что Genesis G70 будет конкурентом таких премиальных авто, как Mercedes-Benz C-Class, BMW 3-Series и Audi A4.