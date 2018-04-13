Суд заставил Децла заплатить коммунальщикам 150 тысяч рублей долга

Москва, 13 апреля. Московский суд заставил российского рэпера Кирилла Толмацкого, больше известного как Децла, заплатить 150 тысяч рублей долга за коммунальные услуги.

Управляющая компания «Дом-Мастер» через суд добилась от Децла оплаты долга за коммунальные услуги. Как оказалось, исполнитель хита «Вечеринка» задолжал 149 тысяч 633 рубля. Нарушителю порядка также пришлось оплатить государственную пошлину в размере 4 тысячи рублей.

Как сообщают источники, «Дом-Мастер» подал иск в суд против Толмацкого из-за неоплаты жилой площади и коммунальных услуг.

В августе прошлого года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал рэпера Василия Вакуленко, больше известного как Баста, заплатить Толмацкому 350 тысяч рублей за оскорбления.