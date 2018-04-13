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Посол РФ указал на нестыковку в версии Лондона о шпионаже за Скрипалем
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    Посол РФ указал на нестыковку в версии Лондона о шпионаже за Скрипалем

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    Посол РФ указал на нестыковку в версии Лондона о шпионаже за Скрипалем

    Лондон, 13 апреля. Посол России в Великобритании Александр Яковенко указал на нестыковку в обвинениях Великобритании, которая заявила, что российские спецслужбы якобы на протяжении пяти лет следили за Скрипалями.

    Руководитель российской дипмиссии назвал данное заявление «большим сюрпризом» и выразил недоумение в связи с тем, что британские разведорганы говорят об этом только сейчас.

    «Если кто-то за кем-то следил, почему британские спеслужбы не заявляли об этом? Они все время делают публичные заявления, когда что-то идет не так. Но мы ни разу не видели, чтобы они выражали недовольство тем, как жили Скрипали в Солсбери», — цитирует Яковенко Reuters.

    Ранее британские власти заявили, что российская разведка на протяжении пяти лет якобы следила за экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в Солсбери. Как сообщает Infox.ru, об этом говорится в письме, которое направил советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

    Напомним, что Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим газом, хотя расследование по данному делу еще ведется. При этом британская сторона не предоставила никаких улик ни России, ни мировой общественности.

    Автор: Антон Соколов
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