Минздрав РФ выступил против продажи лекарств в супермаркетах

Москва, 13 апреля. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство не поддержало идею продажи лекарственных препаратов в супермаркетах.

Она пояснила, что сейчас удалось обеспечить высочайшую доступность лекарств за счет того, что на одну аптеку приходится минимальное число жителей, а значит «со стороны Минздрава согласование невозможно». Скворцова также указала на важность правильного хранения и использования лекарств. По ее словам, медикаменты – особый товар, который должен отвечать высоким стандартам качества, передает издание «Вечерняя Москва».

Напомним, Минпромторг России разработал законопроект, согласно которому российским магазинам могут разрешить реализацию лекарств, для покупки которых не требуется рецепт врача.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов.