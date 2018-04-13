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Минздрав РФ выступил против продажи лекарств в супермаркетах
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    Минздрав РФ выступил против продажи лекарств в супермаркетах

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    Минздрав РФ выступил против продажи лекарств в супермаркетах

    Москва, 13 апреля. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство не поддержало идею продажи лекарственных препаратов в супермаркетах.

    Она пояснила, что сейчас удалось обеспечить высочайшую доступность лекарств за счет того, что на одну аптеку приходится минимальное число жителей, а значит «со стороны Минздрава согласование невозможно». Скворцова также указала на важность правильного хранения и использования лекарств. По ее словам, медикаменты – особый товар, который должен отвечать высоким стандартам качества, передает издание «Вечерняя Москва».

    Минздрав РФ выступил против продажи лекарств в супермаркетах

    Напомним, Минпромторг России разработал законопроект, согласно которому российским магазинам могут разрешить реализацию лекарств, для покупки которых не требуется рецепт врача.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

    Автор: Тимур Румянцев
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