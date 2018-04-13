«Пусть подгоняют эсминцы — наши «Бастионы» заряжены»: в ГД ответили на агрессию США

США не могут позволить Москве «продолжать дестабилизировать ситуацию на Украине», поэтому антироссийские санкции будут сохранены, заявил заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем.

«Мы не можем мириться с аннексией украинской территории Россией и не можем позволить России продолжить дестабилизацию ситуации на Украине», — сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова американского представителя.

Агрессия США в адрес РФ не осталась без ответа в Москве. Так, заместитель председателя комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Соединенные Штаты «намеренно сгущают тучи вокруг России и пытаются всеми возможными способами спровоцировать ее на агрессивные ответные действия». Именно по этой причине в Вашингтоне в очередной раз решили напомнить об Украине.

«Подобные заявления представители Вашингтона делают исходя из своих геополитических целей — сохранения господства во всем мире. Соединенные Штаты пытаются удержаться на позициях мирового жандарма или судьи, который указывает руководителям друг стран, как им поступать. А несогласная с таким положением дел Россия им мешает. Вот они и вспомнили про антироссийские санкции из-за Крыма», — поясняет ситуацию народный избранник.

По словам депутата Швыткина, Россия всегда придерживалась и будет придерживаться позиции, обеспечивающей стабильность и сохранение человеческих жизней в самых «горячих» регионах. Он напоминает, что даже сейчас, когда началось открытое противостояние Москвы и Вашингтона в политической и экономической сферах, Россия выступает за многополярный мир и готова ответить в случае агрессии.

К слову, Роберт Карем также сообщил, что Соединенные Штаты Америки активно поддерживают идею ввода миротворческого контингента на территорию Донбасса.

«Это истерия со стороны США, они пытаются навязать всему миру агрессивный тон в отношении нашей страны. При этом под надуманным предлогом они ищут повод эту истерию усилить. Через то же отравление Скрипалей, через «химатаки» в Сирии, которых, я напомню, не было. Кстати, некоторые люди допускают, что американцы ради миротворческой миссии в Донбассе могут попытаться стянуть к берегам Крыма свой военный флот, как в Сирии. А это действие уже будет носить агрессивный, провокационный характер. Ну, пусть США подгоняют эсминцы — наши «Бастионы» заряжены», — продолжил депутат.

Тем не менее Российская Федерация допускает размещение международного миротворческого контингента в Донбассе, однако он должен размещаться на линии соприкосновения сторон.

«Нам не нужно, чтобы под видом миротворцев Соединенные Штаты и их союзники в Европе проводили оккупацию Донбасса. Мы этого не допустим. Поэтому я думаю, что ООН в данном случае должна поставить точку, ведь она должна быть в определенной степени той площадкой, которая принуждает страны к соблюдению норм международного права. Правда, к великому сожалению, США и западная коалиция полностью нарушают нормы международного права и нормы здравого смысла. Они действуют по своим, только для них понятным причинам», — заключил Швыткин.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. Тогда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Ранее спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что решение ввести санкции против России по аналогии с США будет принято на следующей неделе.