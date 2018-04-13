«Защитите нас от Киева»: в годовщину начала АТО в Луганске прошел митинг у здания ОБСЕ

Луганск, 13 апреля. Сегодня в Луганске возле здания ОБСЕ прошел митинг, посвященный четвертой годовщине начала АТО в Донбассе. По словам его организаторов, киевская антитеррористическая операция направлена прежде всего против мирных жителей.

За прошедшие четыре года погибли тысячи людей, среди которых не только военные, но и мирные граждане, женщины и дети. Собравшиеся на митинге призывали представителей миссии ОБСЕ и мировое сообщество обратить внимание на непрекращающиеся обстрелы со стороны киевских силовиков, на несоблюдение минских соглашений и на тот ужас, в котором живут люди в Луганской народной республике.

Владислав Ляшенко, активист ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса», говорит, что пришел на митинг по случаю четвертой годовщины начала АТО, чтобы «еще раз привлечь внимание мирового сообщества к тому ужасу», который творится в Донбассе.

«Недавно было объявлено очередное «пасхальное перемирие», которое абсолютно не соблюдается. Территория ЛНР постоянно обстреливается со стороны киевских военных. Мы вышли сюда, чтобы показать голос Донбасса, нас должны услышать. Война, которую разжигает Украина, — это очень страшно, нужно что-то с этим делать», — сказал Владислав Ляшенко.

Его единомышленница Алина Жнец добавила, что участники сегодняшней акции выступают против того, чтобы гибли мирные жители, гибли дети.

«Посмотрите на наши плакаты. Это страшное зрелище. Родители хоронят своих детей. Это неправильно. Сегодня мы обращаемся к представителям ОБСЕ, потому что они единственная организация, находящаяся здесь. Они должны не только фиксировать, но и предотвращать преступные действия киевской власти, они должны защищать нас, мирных жителей, от Киева. Но они этого не делают!» — заметила активистка Патриотической ассоциации Донбасса.

Иоанн Шешкин, активист той же организации, разделяет эту же точку зрения.

«Сегодня мы вышли сюда, чтобы высказать свое мнение. Молодежь против тех убийств, которые длятся вот уже четыре года, и Украина никак не хочет это прекращать. Сегодня молодежь ЛНР выражает свое собственное мнение. Каждый из нас подходит к рупору и высказывает то, что он думает, то, что у него на душе», — сказал молодой человек в беседе с корреспондентом ФАН.

В завершение митинга все присутствующие почтили память погибших минутой молчания и повесили плакаты на забор ОБСЕ.

Напомним, за время боевых действий с обеих сторон конфликта в Донбассе погибли около 11 тысяч человек, около 25 тысяч — получили ранения. Число жертв среди мирного населения насчитывает свыше 2,5 тысяч человек. Данная статистика указана в отчете Управления ООН по правам человека.