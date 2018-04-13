Не дать утихнуть истерии: в СБУ заявили, что Украина опять готовится к «российскому вторжению»

СБУ занимает оборону. Заместитель начальника силового ведомства Виктор Кононенко заявил, что Украина уже этой осенью ждет крупномасштабного вторжения российских войск. По его словам, сейчас Москва только и занимается тем, что отчаянно ищет повод напасть.

Сценарий в Киеве придумали следующий: Россия якобы планирует снарядить спортсменов и представителей криминалитета, которые устраивали бы беспорядки на массовых мероприятиях. Замглавы СБУ бьет кулаком в грудь со словами: «Мы не дадим им реализовать эти планы!»

Поводом для вторжения, по мнению Кононенко, может стать «защита русскоязычного населения». Для этого, не унимается он, Москва пришлет подставных лиц, на которых и возложит сию «почетную» миссию.

Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, заявления о том, что Россия вот-вот введет войска, поступают от украинской стороны с завидным постоянством.