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Не дать утихнуть истерии: в СБУ заявили, что Украина опять готовится к «российскому вторжению»
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    Не дать утихнуть истерии: в СБУ заявили, что Украина опять готовится к «российскому вторжению»

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    Не дать утихнуть истерии. В СБУ заявили, что готовится к российскому вторжению

    СБУ занимает оборону. Заместитель начальника силового ведомства Виктор Кононенко заявил, что Украина уже этой осенью ждет крупномасштабного вторжения российских войск. По его словам, сейчас Москва только и занимается тем, что отчаянно ищет повод напасть.

    Сценарий в Киеве придумали следующий: Россия якобы планирует снарядить спортсменов и представителей криминалитета, которые устраивали бы беспорядки на массовых мероприятиях. Замглавы СБУ бьет кулаком в грудь со словами: «Мы не дадим им реализовать эти планы!»

    Поводом для вторжения, по мнению Кононенко, может стать «защита русскоязычного населения». Для этого, не унимается он, Москва пришлет подставных лиц, на которых и возложит сию «почетную» миссию.

    Не дать утихнуть истерии. В СБУ заявили, что готовится к российскому вторжению

    Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, заявления о том, что Россия вот-вот введет войска, поступают от украинской стороны с завидным постоянством.

    «Это стандартные заявления. О подготовке к российскому вторжению Украина говорила еще в начале месяца. Однако никто на них не напал, — говорит Рожин. — Такие информационные выпады связаны с тем, что в последнее время резко обострилась ситуация в Донецке. Шли артиллерийские дуэли, потери несли обе стороны. Сейчас, на мой взгляд, Украина пытается переложить ответственность за происходящее на Россию. Такими обвинениями и стремлением продолжать боевые действия правительство Порошенко просто-напросто пытается прикрыть свой политический провал.

    Для них важно поддерживать градус военной истерии, чтобы переключить внимание общество на войну, чтобы люди меньше думали все о той же коррупции. Но также, я думаю, подобное поведение может быть расценено как сигнал западным спонсорам Украины. Мол, мы до конца будем следовать антироссийскому курсу.

    Позиция нашей страны в этом вопросе ясна: не дать уничтожить ДНР и ЛНР. Россия в первую очередь заинтересована в прекращении конфликта. Сейчас на Украине у власти люди, которые организовали государственный переворот и спровоцировали гражданскую войну».

    Автор: Алина Чемерис
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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