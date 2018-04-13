«Спит и видит, что Россия исчезла»: эксперт объяснил, почему Мэй атакует Москву

Москва, 13 апреля. Лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков объяснил выпады Запада в адрес России и властей Сирии попыткой создать «мандат на преступления» в САР. Именно так, по его мнению, западным обывателям объясняют необходимость нанесения ударов в арабской стране.

«Как объяснить обычному западному обывателю, что надо бомбить Сирию? Ведь это нехорошо, там погибнут люди. Поэтому создается некая идеологема: мы бомбим, но мы хорошие, потому что мы бомбим плохих», - полагает он.

Не обошел вниманием Стариков и последние антироссийские заявления премьера Британии Терезы Мэй. В частности, ее слова о том, что использование Москвой права вето в ООН якобы повлекло ликвидацию механизма расследования химатак в Сирии. Этими обвинениями Мэй не ограничилась и призвала «прекратить это». На самом деле, как считает российский политик, Мэй и власти других западных стран просто «спят и видят», что Россия исчезла с лица Земли. По его словам, в глубине души британский премьер хотела бы закрыть глаза, потом открыть, и обнаружить, «что мы все просто исчезли, и была бы просто пустая территория».

«И каждый раз они открывают глаза, а мы все есть и есть. Они нам и Карла XII, и Наполеона, и Гитлера, и перестройку, а мы все как-то с этими напастями справляемся. Поэтому мы им не нравимся», — предположил эксперт в эфире телеканала «Звезда».

Напомним о возможном ударе по Сирии заявил президент США Дональд Трамп после того, как оппозиционные правительству Сирии СМИ распространили сведения о якобы произошедшей в городе Дума химатаке. При этом они ссылались на данные ряда НКО, в частности, движения «Белые каски».

В МИД РФ объяснили, что этот «информационный вброс» имеет под собой одну цель: нанести по Сирии удар извне. Сама химатака, как подчеркнули в министерстве, очередная провокация, а о ее подготовке со стороны боевиков российские военные предупреждали еще 13 марта.

9 апреля российские офицеры Центра примирения враждующих сторон в Сирии обследовали Думу и не нашли никаких доказательств использования запрещенного оружия. Представители ВОЗ также заявляли о том, что не могут подтвердить данные о жертвах «химатаки», о которых сообщалось в СМИ.