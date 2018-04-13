Посол России в Лондоне заявил о похищении Скрипалей

Лондон, 13 марта. Российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что есть основания предполагать похищение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Власти Британии засекречивают данные о россиянах и систематически препятствуют консульскому доступу к Скрипалям.

«У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили. Мы не можем получить доступ к нашим гражданам, получить информацию о том, как их лечили», — заявил российский дипломат.

Яковенко подчеркнул, что Лондон без объяснений нарушает обязательства по Венской конвенции, а также двустороннее соглашение о предоставлении консульского доступа.

Напомним, что Скотленд-Ярд ранее опубликовал заявление Юлии Скрипаль, однако российские дипломаты усомнились в подлинности ее слов.