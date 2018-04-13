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Посол России в Лондоне заявил о похищении Скрипалей
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    Посол России в Лондоне заявил о похищении Скрипалей

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    Посол РФ о деле Скрипалей: Есть основания полагать, что россиян похитили

    Лондон, 13 марта. Российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что есть основания предполагать похищение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

    Власти Британии засекречивают данные о россиянах и систематически препятствуют консульскому доступу к Скрипалям.

    «У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили. Мы не можем получить доступ к нашим гражданам, получить информацию о том, как их лечили», — заявил российский дипломат.

    Яковенко подчеркнул, что Лондон без объяснений нарушает обязательства по Венской конвенции, а также двустороннее соглашение о предоставлении консульского доступа.

    Напомним, что Скотленд-Ярд ранее опубликовал заявление Юлии Скрипаль, однако российские дипломаты усомнились в подлинности ее слов. 

    Автор: Ирина Селезнева
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