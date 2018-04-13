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Пугачева поддержала Козловского, пожаловавшегося на хамов-россиян
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    Пугачева поддержала Козловского, пожаловавшегося на хамов-россиян

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    Пугачева поддержала Козловского, пожаловавшегося на хамов-россиян

    Москва, 13 апреля. Знаменитая российская певица Алла Пугачева поддержала актера Данилу Козловского, посмотрев премьеру его фильма «Тренер».

    Помимо Пугачевой кинопоказ посетили также Максим Галкин, Филипп Киркоров, Федор Бондарчук, Олег Меньшиков, Ингеборга Дапкунайте и Владимир Машков, пишет издание «Дни.ру».

    Отметим, что Пугачева старается не пропускать громких российских премьер. Ее видели на первом показе ленты Андрея Кончаловского «Рай», фильма Олега Трофимова «Лед» и фильма Федора Бондарчука «Притяжение».

    Козловский оказался в центре скандала после того, как пожаловался на «хамство россиян», которые  разгромили трейлер его нового фильма «Тренер», являющегося дебютной режиссерской работой актера, сообщает Ura.ru.

    «Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. В России сплошные ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься», — заявил он.

    Напомним, что фильм «Тренер» стартует в российском прокате 19 апреля, в мировом — 20 апреля. Лента рассказывает о судьбе футболиста, который, потерпев неудачу в большом спорте, становится тренером маленькой провинциальной команды.

    Автор: Алексей Громов
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