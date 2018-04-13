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Допрос Савченко на полиграфе приостановили из-за ее плохого самочувствия
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    Допрос Савченко на полиграфе приостановили из-за ее плохого самочувствия

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    Допрос Савченко на полиграфе приостановили из-за ее плохого самочувствия

    Киев, 13 апреля. Допрос депутата Верховной рады Надежды Савченко на полиграфе в пятницу приостановили из-за ее плохого самочувствия. Об этом сообщила сестра депутата Вера Савченко.

    По ее словам, из-за того, что голодовка Савченко продолжается уже более 20 дней, у депутата держится температура, а также постоянная тахикардия. В таком состоянии, как отметила сестра Савченко, проходить проверку на полиграфе невозможно из-за некорректности показаний.

    «Все взяли паузу, полиграфологи выполнили свою работу, сказали, что это невозможно. В таком состоянии допрашивать человека на полиграфе не имеет смысла. То есть процедура не завершена», — приводят слова Веры Савченко украинские СМИ.

    Напомним, Киев обвиняет депутата Рады Надежду Савченко в том, что она якобы планировала провести теракты в здании украинского парламента и в правительственном квартале. Савченко в настоящее время находится в следственном изоляторе СБУ, она была арестована 23 марта. Надежде Савченко грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

    В связи с арестом Савченко объявила голодовку. Ранее она заявила, что расценит как пытки принудительное кормление в СИЗО.

    Автор: Василий Котов
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