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Стало известно, что заменит Кадырову заблокированный Telegram
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    Стало известно, что заменит Кадырову заблокированный Telegram

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    Стало известно, что заменит Кадырову заблокированный Telegram

    Грозный, 13 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров при блокировке мессенджера Telegram будет использовать социальные сети Mylistory и «ВКонтакте», заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.

    Умаров рассказал, что заменит Кадырову Telegram, которым он активно пользовался. Он отметил, что сейчас динамично развиваются Mylistory и «ВКонтакте».

    «Поэтому нет никаких проблем, — заключил чеченский министр, — если суд вынес решение о блокировке на территории РФ Telegram, то Рамзан Ахматович как человек законопослушный будет подчиняться решению суда».

    Однако он признал, что расставаться с Telegram-каналом Кадырова будет жалко. 

    «Мы всегда за то, чтобы люди между собой договаривались и находили общий язык, — пояснил Умаров. — Государственная безопасность и для Рамзана Ахматовича, и российских граждан должна быть превыше всего».

    Стало известно, что заменит Кадырову заблокированный Telegram

    Автор: Катерина Тимошенская
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