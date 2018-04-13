Стало известно, что заменит Кадырову заблокированный Telegram

Грозный, 13 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров при блокировке мессенджера Telegram будет использовать социальные сети Mylistory и «ВКонтакте», заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.

Умаров рассказал, что заменит Кадырову Telegram, которым он активно пользовался. Он отметил, что сейчас динамично развиваются Mylistory и «ВКонтакте».

«Поэтому нет никаких проблем, — заключил чеченский министр, — если суд вынес решение о блокировке на территории РФ Telegram, то Рамзан Ахматович как человек законопослушный будет подчиняться решению суда».

Однако он признал, что расставаться с Telegram-каналом Кадырова будет жалко.