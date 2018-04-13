Глава Миннаца Чеченской республики озвучил мнение Кадырова по жесткому ответу США

Москва, 13 апреля. Россия должна жестко и решительно ответить США и Западу на введение новых санкций, даже если это ударит по чьим-то коммерческим интересам, заявил министр по национальной политике ЧР Джамбулат Умаров, подчеркнув, что это мнение Рамзана Кадырова.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Чеченской республики Джамбулат Умаров прокомментировал внесение в Госдуму РФ законопроекта об ответе на недружественную политику США.

«Законопроект Госдумы РФ об ответных санкциях логичен и своевременен, — передал слова чеченского лидера г-н Умаров. — Негоже великой Державе быть в роли мальчика для битья. Ответ должен быть адекватно жестким и чувствительным, даже если он пойдет вразрез с интересами некоторых отечественных компаний. Суверенитет России превыше всего! Только несгибаемая политическая воля нашего государства и присущий россиянам железный характер способны эффективно противостоять агрессии обнаглевшего противника».

Напомним, что 6 апреля 2018 года американский Минфин расширил пакет антироссийских санкций.

Сегодня, 13 апреля, лидеры всех фракций политических партий в Госдуме вместе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным внесли законопроект, предусматривающий ответные действия РФ в отношении антироссийской политики США.