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Глава Миннаца Чеченской республики озвучил мнение Кадырова по жесткому ответу США
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    Глава Миннаца Чеченской республики озвучил мнение Кадырова по жесткому ответу США

      /  Обновлено: 
    2002
    Эксперты:

    Глава Миннаца Чеченской республики призвал жестко ответить США

    Москва, 13 апреля. Россия должна жестко и решительно ответить США и Западу на введение новых санкций, даже если это ударит по чьим-то коммерческим интересам, заявил министр по национальной политике ЧР Джамбулат Умаров, подчеркнув, что это мнение Рамзана Кадырова.

    В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Чеченской республики Джамбулат Умаров прокомментировал внесение в Госдуму РФ законопроекта об ответе на недружественную политику США.

    «Законопроект Госдумы РФ об ответных санкциях логичен и своевременен, — передал слова чеченского лидера г-н Умаров. — Негоже великой Державе быть в роли мальчика для битья. Ответ должен быть адекватно жестким и чувствительным, даже если он пойдет вразрез с интересами некоторых отечественных компаний. Суверенитет России превыше всего! Только несгибаемая политическая воля нашего государства и присущий россиянам железный характер способны эффективно противостоять агрессии обнаглевшего противника».

    Напомним, что 6 апреля 2018 года американский Минфин расширил пакет антироссийских санкций. 

    Сегодня, 13 апреля, лидеры всех фракций политических партий в Госдуме вместе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным внесли законопроект, предусматривающий ответные действия РФ в отношении антироссийской политики США.

    Автор: Наталья Макеева
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