На юго-западе Сирии сохраняется напряженная обстановка — после поражения в Восточной Гуте боевики-исламисты активизировались в этом регионе, рассчитывая сохранить свой анклав на границе с Израилем и Иорданией. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил Голанские высоты в провинции Эль-Кунейтра и узнал о ситуации на этом направлении от военнослужащих Сирийской арабской армии (САА).

Наш репортер запечатлел обстановку на передней линии защиты на Голанах. В зоне видимости уже находятся расположения израильских военнослужащих и подконтрольных Тель-Авиву боевиков, рассказал нашему репортеру один из сирийских солдат, который несет службу в этом регионе. По его словам, все вооруженные бандформирования, дислоцирующиеся в Эль-Кунейтре вблизи границы, и в том числе местные отряды «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ), напрямую финансируются Израилем, цель которого, воспользовавшись нестабильностью на Ближнем Востоке, захватить очередную порцию сирийских территорий.

«Там, где колючая проволока, находятся опорные пункты боевиков, которые спонсируются Израилем. Да и в общем — все территории в районе горы Аль-Шаих заполнены группировками, подконтрольными Тель-Авиву и финансируемыми им же. Хочу заявить, что они больше не получат ни сантиметра нашей земли. Мы защищаем эти территории ценой своих жизней и не сдадим позиций», — подчеркнул собеседник ФАН.

Он также добавил, что недалеко от линии разграничения сил регулярно фиксируется активность отрядов исламистов — они осуществляют ротацию сил, перебрасывают на свои позиции в регионе дополнительные отряды боевиков и новое вооружение и технику. Кроме того, здесь же отмечается деятельность израильских спецслужб, которые всесторонне поддерживают террористов на этом направлении.

Напомним, Голанские высоты на границе Сирии и Израиля являются спорной территорией: и Дамаск, и Тель-Авив считают этот горный район своим, из-за чего между сторонами существует серьезный конфликт, который тянется еще с 60-х годов прошлого века. Необходимо подчеркнуть, что международное сообщество в лице ООН признало Голаны частью суверенной территории САР, оккупированной Израилем в период Шестидневной войны в 1967-м.

1 Организация запрещена на территории РФ.