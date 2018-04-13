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Украину лучше сравнить с другой частью тела: в России пошутили над словами Порошенко об ахиллесовой пяте
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    Украину лучше сравнить с другой частью тела: в России пошутили над словами Порошенко об ахиллесовой пяте

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    Украину лучше сравнить с другой частью тела: в России посмеялись над словами Порошенко об ахиллесовой пяте

    Накануне президент Украины Петр Порошенко назвал «агрессию против Украины» «ахиллесовой пятой России». По мнению украинского политолога Михаила Погребинского, люди, которые пишут речи украинскому лидеру, не понимают значения этого выражения. А российский историк и дипломат Николай Платошкин считает, что Украину лучше сравнивать с другой частью тела.

    Глава киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский напомнил, что фразеологизм «ахиллесова пята», пришедший из мифов и легенд Древней Греции, означает самое уязвимое, слабое место.

    «Если Украина — ахиллесова пята, значит, она является слабым местом, жертвой. Сам президент Украины говорит: «Мы — жертва». Это очень свойственно ментальности — воспринимать себя как жертву. И в этой ситуации Порошенко говорит о том, что надо спасти нас вместе со всеми санкциями, и чем сильнее будут санкции против России, тем нам будет лучше. Но это надо быть очень «глубокомысленным, чтобы не понимать простой вещи», — сказал украинский политолог в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    Погребинский напомнил то, о чем неоднократно говорил, но повторять не перестанет.

    «Мне приходится ее часто повторять, но я скажу: загоняя Россию в угол, первой жертвой сделают Украину. Она пострадает больше, чем никто другой. Поскольку никто — ни Тереза (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — прим. ФАН), ни Ангела (канцлер ФРГ Ангела Меркель — прим. ФАН) — не вступятся, когда кто-то с другой стороны границы решит навести порядок хотя бы в какой-то части территории. Это совершенно элементарная мысль, которая никак не дойдет до наших украинских «экспертов» в кавычках и президента», — сказал украинский политолог в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    Ему попытался возразить его соотечественник и коллега Вячеслав Ковтун.

    «Мы уже жертва, на нас уже напали. Чего ждать? Надо дать сдачи! И когда пойдут гробы, тогда быстро придут все в норму», — считает директор украинского Центра исследования общественных проблем.

    В этот разговор вступил ведущий политического ток-шоу Анатолий Кузичев.

    «Может, я не понял аллюзии Петра Алексеевича, но он сказал: «Хочешь убить Россию, попади в пятку – убей Украину», — заметил он. А потом добавил, что сравнение неудачное, потому что на Украине нет денег, чтобы нанимать грамотных специалистов, которые будут писать речи для президента.

    Пошутил над фигурой речи Порошенко и российский историк и дипломат.  

    «Что касается пяточки, то это комплимент Украине. Ведь ее могли сравнить с другой частью тела, что, может быть, было бы более оправданно», — добавил Николай Платошкин, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

    Автор: Марина Степанова
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