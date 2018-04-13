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Антироссийская кампания Лондона вызвала отвращение у британцев
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    Антироссийская кампания Лондона вызвала отвращение у британцев

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    Антироссийская кампания Лондона вызвала отвращение у британцев

    Лондон, 13 апреля. Антироссийская кампания Лондона, начавшаяся с так называемого «дела Скрипаля», вызвала отвращение у британцев. В посольство РФ приходят письма, в которых граждане Великобритании выражают поддержку и свою солидарность с РФ.

    «Письма с добрыми пожеланиями, выражением солидарности и поддержки продолжают приходить. Удивительно, насколько ответственнее и рассудительнее правящих элит могут быть обычные люди», — говорится в посте, опубликованном на официальной странице российского посольства в Лондоне в Twitter.

    Фрагмент одного из таких писем российские дипломаты прикрепили к публикации. Написать его в посольство РФ один из граждан Великобритании решил, чтобы выразить сожаления в связи с поведением британских властей.

    «Как у гражданина Великобритании у меня вызвали отвращение действия британского правительства относительно инцидента, произошедшего со Скрипалями. Уверяю, что единственное утверждение правительства, с которым я согласен, о том, что в произошедшее вовлечены лица, действующие от государства, — вероятно, представители британской Секретной разведывательной службы, но точно не представители РФ», — говорится в письме.

    Антироссийская кампания Лондона вызвала отвращение у британцев

    Автор письма подчеркнул, что «безрассудный толчок с попыткой демонизировать Россию является частью спланированной попытки вбить клин между европейскими государствами и РФ».

    Свою солидарность с автором письма выразили многие жители Великобритании, заявившие, что не намерены участвовать в провокациях Запада.

    «Добавлю к этому, что те многие из нас, кто поставил здесь «лайки», не станем принимать участие в сфабрикованных делах Запада», — написала Janet.

    Антироссийская кампания Лондона вызвала отвращение у британцев

    Британцы выразили уверенность, что Россия не имеет отношения к так называемому «делу Скрипаля» и не начинала скандала, однако, своей силой поставит в нем точку. Кроме того, граждане Великобритании справедливо заметили, что спланированная атака на Россию была предпринята на фоне президентских выборов в РФ, чемпионата мира по футболу, а также успешно проведенной Россией антитеррористической кампании в Сирии.

    Некоторые пользователи Twitter попытались оспорить достоверность опубликованного российским посольством письма. Однако среди большинства подлинность текста сомнений не вызвала.

    «Печально то, что эти письма, без сомнения, подлинные», — констатировал Thomas Carlile.

    Антироссийская кампания Лондона вызвала отвращение у британцев

    Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны российских дипломатов, развязав тем самым дипломатическую войну.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала плохо организованной провокацией в отношении России заявления Лондона в связи с так называемым «делом Скрипаля».

    Автор: Василий Котов
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