Антироссийская кампания Лондона вызвала отвращение у британцев

Лондон, 13 апреля. Антироссийская кампания Лондона, начавшаяся с так называемого «дела Скрипаля», вызвала отвращение у британцев. В посольство РФ приходят письма, в которых граждане Великобритании выражают поддержку и свою солидарность с РФ.

«Письма с добрыми пожеланиями, выражением солидарности и поддержки продолжают приходить. Удивительно, насколько ответственнее и рассудительнее правящих элит могут быть обычные люди», — говорится в посте, опубликованном на официальной странице российского посольства в Лондоне в Twitter.

Letters of solidarity, support and goodwill keep coming. Remarkable how people can be that much more reasonable and responsible than the ruling elites. pic.twitter.com/ZMCkfIsGAa — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 13, 2018

Фрагмент одного из таких писем российские дипломаты прикрепили к публикации. Написать его в посольство РФ один из граждан Великобритании решил, чтобы выразить сожаления в связи с поведением британских властей.

«Как у гражданина Великобритании у меня вызвали отвращение действия британского правительства относительно инцидента, произошедшего со Скрипалями. Уверяю, что единственное утверждение правительства, с которым я согласен, о том, что в произошедшее вовлечены лица, действующие от государства, — вероятно, представители британской Секретной разведывательной службы, но точно не представители РФ», — говорится в письме.

Автор письма подчеркнул, что «безрассудный толчок с попыткой демонизировать Россию является частью спланированной попытки вбить клин между европейскими государствами и РФ».

Свою солидарность с автором письма выразили многие жители Великобритании, заявившие, что не намерены участвовать в провокациях Запада.

«Добавлю к этому, что те многие из нас, кто поставил здесь «лайки», не станем принимать участие в сфабрикованных делах Запада», — написала Janet.

Add to that, the many of us who add our 'likes' here. We will take no part in the West's fabrications. — janet (@somersetwyvern) April 13, 2018

Британцы выразили уверенность, что Россия не имеет отношения к так называемому «делу Скрипаля» и не начинала скандала, однако, своей силой поставит в нем точку. Кроме того, граждане Великобритании справедливо заметили, что спланированная атака на Россию была предпринята на фоне президентских выборов в РФ, чемпионата мира по футболу, а также успешно проведенной Россией антитеррористической кампании в Сирии.

Некоторые пользователи Twitter попытались оспорить достоверность опубликованного российским посольством письма. Однако среди большинства подлинность текста сомнений не вызвала.

«Печально то, что эти письма, без сомнения, подлинные», — констатировал Thomas Carlile.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны российских дипломатов, развязав тем самым дипломатическую войну.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала плохо организованной провокацией в отношении России заявления Лондона в связи с так называемым «делом Скрипаля».