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Макрон выразил сожаление из-за вето России на резолюцию США по Сирии
Новости Сирии
Путин и Макрон обсудили возможности взаимодействия РФ и Франции по Сирии
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    Макрон выразил сожаление из-за вето России на резолюцию США по Сирии

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    Макрон выразил сожаление из-за вето России на резолюцию США по Сирии

    Москва, 13 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за российского вето на проект резолюции США по Сирии в Совбезе ООН, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

    Макрон в беседе с президентом России Владимиром Путиным по телефону «выразил сожаление по поводу нового российского вето в Совете Безопасности (ООН)».

    Напомним, ранее западные СМИ распространили сообщение о якобы гибели более 70 сирийцев в Думе из-за «химатаки». США и их партнеры без оснований возложили вину на Дамаск, проигнорировав неоднократные заявления сирийских властей о том, что их химическое оружие было уничтожено под контролем ОЗХО. Кроме того, в Дамаске обращали внимание, что оружие такого вида есть у боевиков, которые воюют на территории САР.

    Макрон выразил сожаление из-за вето России на резолюцию США по Сирии

    Россия потребовала провести расследование инцидента и наложила вето на американскую резолюцию в Свобезе ООН, в которой «нет ничего, что соответствовало бы высоким стандартам Конвенции ООН по химическому оружию», заявил ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Автор: Катерина Тимошенская
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