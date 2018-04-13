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Клинцевич пообещал США «болезненные» контрсанкции
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    Клинцевич пообещал США «болезненные» контрсанкции

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    Клинцевич пообещал США «болезненные» контрсанкции

    Москва, 13 апреля. Ответ России на санкции США должен быть болезненным для Америки, но при этом взвешенным и обдуманным. Об этом в пятницу заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

    По его словам, главное сейчас — «не пороть горячку», а тщательно проработать возможные варианты, исключив возможность нестыковок.

    «Наша реакция на санкции должна быть для США достаточно болезненной. Но главное, на мой взгляд, состоит в том, чтобы ни в коей мере не пострадали интересы России. Этому и будет способствовать самое широкое обсуждение соответствующего законопроекта», — отметил сенатор.

    Напомним, что ранее сообщалось о внесении на рассмотрение Госдумы законопроект об ответных мерах России на новые санкции США. Соединенные Штаты на днях расширили санкционный список, добавив в него новые фамилии и наименования крупнейших компаний. Ограничительные меры затронули ряд должностных лиц и бизнесменов.

    Автор: Антон Соколов
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