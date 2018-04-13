Москва, 13 апреля. Россия объявила персоной нон грата сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве, говорится в сообщении МИД РФ.

Россия высылает грузинского дипломата в ответ на «необоснованное решение Грузии» о высылке сотрудника секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с «делом Скрипаля». Отмечается, что он должен покинуть страну в течение недели. Соответствующую ноту вручили временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену.

США, Украина, Канада и ряд европейских стран выслали больше сотни российских дипломатов с знак «солидарности» с позицией Лондона по инциденту в Солсбери. Россия в ответ выслала зарубежных дипломатов. В Кремле считают, что в ситуации с высылкой дипломатов должен работать принцип взаимности.