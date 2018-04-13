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Финские пограничники задержали поезд «Москва – Хельсинки»
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    Финские пограничники задержали поезд «Москва – Хельсинки»

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    Финские пограничники задержали поезд «Москва – Хельсинки»

    Хельсинки, 13 апреля. В пятницу финские пограничники задержали на пункте пересечения финской границы в населенном пункте Вайниккала фирменный поезд «Лев Толстой» маршрутом «Москва — Хельсинки». Как говорится в сообщении пограничной охраны Финляндии, причиной тому стал дебошир, который «подозревается в нарушении общественного порядка и угрозе безопасности».

    В сообщении пограничников также сказано, что мужчина в настоящее время находится под стражей для дальнейшего расследования, сам же поезд пребывает на станции Вайниккала для проверки служебной собакой.

    В свою очередь, пассажиров московского поезда пересадили на поезд «Аллегро» из Санкт-Петербурга, о чем сообщили журналистам в финской железнодорожной компании VR, передает РИА Новости.

    Напомним, в конце марта российские пограничники поймали украинца, пытавшегося уехать в Россию на грузовом поезде.

    Автор: Тимур Румянцев
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