Финские пограничники задержали поезд «Москва – Хельсинки»
Хельсинки, 13 апреля. В пятницу финские пограничники задержали на пункте пересечения финской границы в населенном пункте Вайниккала фирменный поезд «Лев Толстой» маршрутом «Москва — Хельсинки». Как говорится в сообщении пограничной охраны Финляндии, причиной тому стал дебошир, который «подозревается в нарушении общественного порядка и угрозе безопасности».
В сообщении пограничников также сказано, что мужчина в настоящее время находится под стражей для дальнейшего расследования, сам же поезд пребывает на станции Вайниккала для проверки служебной собакой.
В свою очередь, пассажиров московского поезда пересадили на поезд «Аллегро» из Санкт-Петербурга, о чем сообщили журналистам в финской железнодорожной компании VR, передает РИА Новости.
Напомним, в конце марта российские пограничники поймали украинца, пытавшегося уехать в Россию на грузовом поезде.