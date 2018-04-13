Эксперт: Вслед за Telegram в России могут заблокировать Viber и WhatsApp

Москва, 13 апреля. Судьбу Telegram могут разделить и другие популярные мессенджеры, заявил Федеральному агентству новостей заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

Известная компания Group-IB специализируется на вопросах кибербезопасности, и там не могли не уделить внимания главной теме пятницы. По словам Никитина, после решения Таганского суда Москвы пользователи Telegram по всей стране бросились искать «обходные пути» на случай немедленной блокировки мессенджера. При этом попытки использования Telegram после его блокировки в России могут быть небезопасными, если обратиться к помощи VPN.

«VPN расшифровывается как Virtual Private Network — виртуальная частная сеть, — пояснил Никитин. — Как это работает? Представим, что есть некий сервер в Германии. А вы находитесь здесь, в России. Когда устанавливаете VPN-соединение, то создается некий тоннель, некая такая виртуальная сеть, и получается, что ваше устройство получает немецкий IP-адрес. Абсолютно весь ваш трафик со смартфона или с компьютера перенаправляется с сервера в этот «тоннель». И никакие блокировки в России на вас не действуют, потому что вы выходите оттуда».

Главная проблема, по словам аналитика, здесь заключается в том, что в данную виртуальную частную сеть перенаправляется все подряд. И YouTube, и почта: в общем, весь Bнтернет, которым люди пользуются в смартфоне, будет проходить через этот «тоннель».

«Опасность заключается в том, — отметил Никитин, — что из-за информационного шума наверняка появится огромное количество бесплатных серверов, которые могут использоваться злоумышленниками в различных целях. Например, вас могут перенаправлять на какие-то сайты и собирать данные, которые вы передаете зашифрованными».

Если говорить проще, то определенные люди смогут узнавать о том, куда мы, например, ходим, и как-то этим пользоваться.

«То есть возможны проблемы, связанные с безопасностью, — подчеркивает эксперт. — При определенных условиях, чревато использовать и прокси-сервер».

По мнению Никитина, многие пользователи теперь, возможно, предпочтут другие мессенджеры. Но и здесь, добавил он, не все просто.

«Меня немного удивляет вся эта шумиха вокруг Telegram, — признался эксперт. — Ведь по точно такому же принципу работают Viber и WhatsApp, и они тоже никаких ключей не передали. Об этом, к слову, есть недавнее интервью Николая Никифорова (министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации – прим. ФАН), который сказал, что куда больше претензий к Facebook-мессенджеру, Viber и WhatsApp. Потому что они даже ни с кем не общаются. А в том же WhatsApp принципы аналогичные. В общем-то, они могут быть следующими. Так что следует иметь в виду, что и другие мессенджеры тоже могут быть заблокированы».

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке в России Telegram. Иск был подан Роскомнадзором после того, как владельцы и руководство мессенджера отказались предоставлять ФСБ ключи шифрования.