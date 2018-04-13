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День космонавтики: гвоздики Юрию Гагарину и капсула с посланием потомкам. ФАН-ТВ
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    День космонавтики: гвоздики Юрию Гагарину и капсула с посланием потомкам. ФАН-ТВ

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    Алые гвоздики - первому человеку в космосе.  Свидетели эпохи победителей возложили цветы к месту захоронения Юрия Гагарина у Кремлевской стены.  

    57 лет назад Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил первый в истории человечества космический полёт и открыл людям дорогу в космос.

    Имена первых космонавтов - Юрия Гагарина, Германа Титова, Валентины Терешковой – старшее поколение помнит и чтит до сих пор. Ведь эти люди доказали – невозможные мечты о космосе стали частью реальности. А помнят ли их молодое, современное поколение, показал опрос на улицах двух Столиц. К сожалению, не все смогли правильно ответить. Причем москвичи, в отличие от петербуржцев, чаще ошибались. Но большинство респондентов все-таки дали правильные ответы.

    Кто был первым - рассказали в петербургском Планетарии. Здесь можно узнать сколько спутников у Марса, какая самая яркая звезда, и даже услышать голос Юрия Гагарина. 

    День космонавтики: гвоздики Юрию Гагарину и капсула с посланием потомкам. ФАН-ТВ

    В Москве стать ближе к звездам можно в Парке Горького. В Народной Обсерватории открылся сезон наблюдений за небесными телами.  

    Там же заложили капсулу с посланием для потомков - серебристый шар, как модель небесного тела,  не что иное как письмо в грядущее. Чтобы не забывали подвиги предков в космосе, спорте, науке. Послание подписали русский богатырь Николай Валуев и самый молодой шахматист 4-летний Миша Осипов.

    День космонавтики: гвоздики Юрию Гагарину и капсула с посланием потомкам. ФАН-ТВ

    Пока Россия на втором месте по количеству запусков ракет: в прошлом году отечественные космические корабли стартовали 21 раз. Сейчас ученые работают над созданием ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Она сможет выводить на орбиту более 70 тонн груза. Готовить космодром Восточный к запуску такой ракеты начнут в 2026 году.  

    Автор: Алексей Астапчик; Дмитрий Коротин; Елена Новицкая; Евгений Рудаков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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