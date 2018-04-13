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Турчинов рассказал, как испытания украинской крылатой ракеты встревожили США
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    Турчинов рассказал, как испытания украинской крылатой ракеты встревожили США

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    Турчинов рассказал, как испытания украинской крылатой ракеты встревожили США

    Киев, 13 апреля. Украинские власти намерены до конца года провести масштабные испытания крылатых ракет собственного производства. Об этом в пятницу заявил глава СНБО Украины Александр Турчинов.

    «Что касается подготовки крылатых ракет украинского производства, мы будем видеть и пусковую установку, и уже отработанную технологию производства этих ракет. И будут проведены серьезные испытания, не государственные, но достаточно масштабные», — отметил он.

    Турчинов также подчеркнул, что как только Киев заявил об испытаниях, власти США сразу же обратились к нему с просьбой предоставить тактико-технические характеристики, чтобы новое украинское оружие не нарушило договор о нераспространении ракет средней дальности.

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп одобрил предоставление Украине американских противотанковых ракет «Джавелин», однако поставки пока еще не начались. Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео, отвечая на вопросы сенаторов накануне, также подтвердил готовность снабжать украинскую армию летальным оборонительным оружием американского производства.

    Автор: Антон Соколов
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