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Путин и Макрон обсудили обстановку в Сирии
Новости Сирии
Путин и Макрон обсудили возможности взаимодействия РФ и Франции по Сирии
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    Путин и Макрон обсудили обстановку в Сирии

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    Путин и Макрон обсудили обстановку в Сирии

    Москва, 13 апреля. Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили положение дел в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Ранее сообщения о телефонном разговоре лидеров России и Франции распространил Елисейский дворец. В пресс-службе уточнили, что Макрон в беседе с Путиным выразил большую обеспокоенность ухудшением положения дел в САР и заявил о желании Парижа продолжать консультации с Москвой для установления мира в Сирии. Представитель Кремля подтвердил эти данные.

    «Да, разговор был», — сказал Песков журналистам.

    Напомним, сегодня также стало известно и о телефонных переговорах по Сирии между Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого они, в частности, подняли тему сообщений о том, что 7 апреля в крупнейшем городе Восточной Гуты Думе якобы произошла химатака.

    Эти данные, распространенные оппозиционными властям Сирии СМИ в МИД РФ назвали информационным вбросом, главная цель которого заключается в том, чтобы оправдать удары по территории САР извне, а также оправдать орудующих в Гуте террористов. 9 апреля офицеры российского Центра примирения враждующих сторон обследовали Думу и не обнаружили никаких доказательств применения там запрещенных видов оружия.

    Автор: Алексей Громов
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