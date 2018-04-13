Эрдоган обсудил с Путиным и Трампом шаги к миру в Сирии

Анкара, 13 апреля. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что в ходе телефонных разговоров со своими российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обсуждались шаги, которые могли бы привести к установлению мира в Сирии.

«Больше всего (в переговорах с Путиным и Трампом) мы коснулись Сирии, того, что мы можем сделать, чтобы как можно быстрее достичь там мира», — сказал российский лидер в интервью журналистам.

По его словам, события в сирийском городе Дума в Восточной гуте «разрывают душу». Эрдоган также отметил, что ожидает от России и США чувствительности к использованию не только химического, но и обычного оружия.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили положение дел в Сирии.