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Посольство РФ предостерегло Лондон от проведения военной операции в Сирии
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    Посольство РФ предостерегло Лондон от проведения военной операции в Сирии

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    Посольство РФ предостерегло Лондон от проведения военной операции в Сирии

    Москва, 13 апреля. В Москве обеспокоены сообщениями о возможном решении Британии предпринять действия в Сирии. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

    Сообщение с предостережением о последствиях возможного решения Лондона о проведении военной операции в Сирии появилось на официальном сайте российского посольства в пятницу.

    «Мы обеспокоены решением правительства «принять меры» на фоне сообщений о возможном участии Великобритании в военной операции против Сирии…» — отмечается в коротком комментарии посольства РФ в Twitter.  

    В тексте заявления российской дипломатической миссии также отмечается, что первостепенной задачей всех сторон, заинтересованных в урегулировании ситуации в Сирии, является недопущение эскалации конфликта на территории страны.

    В посольстве также напомнили, что эксперты ОЗХО уже отравились в Думу, чтобы изучить ранее растиражированную информацию о том, что на город якобы была сброшена бомба с хлором.

    Отметим, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу заявил, что произошедшее в Восточной Гуте — это постановка. Он отметил, что у России есть «неопровержимые данные» о том, что за этой «постановкой» стоят спецслужбы одного иностранного государства.

      

    Автор: Федор Веснин
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