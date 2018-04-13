Посольство РФ предостерегло Лондон от проведения военной операции в Сирии

Москва, 13 апреля. В Москве обеспокоены сообщениями о возможном решении Британии предпринять действия в Сирии. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Сообщение с предостережением о последствиях возможного решения Лондона о проведении военной операции в Сирии появилось на официальном сайте российского посольства в пятницу.

«Мы обеспокоены решением правительства «принять меры» на фоне сообщений о возможном участии Великобритании в военной операции против Сирии…» — отмечается в коротком комментарии посольства РФ в Twitter.

We are concerned about the decision of the Cabinet to “take action” amid the reports on the possible UK participation in the military operation against Syria. Read statement: https://t.co/rqvhb7sbEM pic.twitter.com/F3kJqxhshx — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 13, 2018

В тексте заявления российской дипломатической миссии также отмечается, что первостепенной задачей всех сторон, заинтересованных в урегулировании ситуации в Сирии, является недопущение эскалации конфликта на территории страны.

В посольстве также напомнили, что эксперты ОЗХО уже отравились в Думу, чтобы изучить ранее растиражированную информацию о том, что на город якобы была сброшена бомба с хлором.

Отметим, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу заявил, что произошедшее в Восточной Гуте — это постановка. Он отметил, что у России есть «неопровержимые данные» о том, что за этой «постановкой» стоят спецслужбы одного иностранного государства.