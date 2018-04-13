Посольство России в Лондоне представило доклад по инциденту в Солсбери

Лондон, 13 апреля. Посольство России в Лондоне представило доклад под названием «Солсбери: Засекреченное дело» по инциденту об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

В представленном докладе содержатся основные аргументы Британии и России по делу об отравлении Скрипалей, перечень направленных нот. В документе подробно излагается ответ Москвы на заявления Лондона. Здесь также приводятся биографии жертв отравления и их родственников.

Напомним, что русско-британские отношения обострились на фоне мартовского инцидента в Солсбери. Лондон без предъявления доказательств обвиняет РФ в причастности к отравлению Скрипалей. Москва категорически отрицает обвинения и требует передать материалы дела. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ведомство представит «интересные моменты» доклада ОЗХО.