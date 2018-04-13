Меню
Политика
Посольство России в Лондоне представило доклад по инциденту в Солсбери
Новости Сирии
Путин и Макрон обсудили возможности взаимодействия РФ и Франции по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Посольство России в Лондоне представило доклад по инциденту в Солсбери

    966

    Посольство России в Лондоне представило доклад по инциденту в Солсбери

    Лондон, 13 апреля. Посольство России в Лондоне представило доклад под названием «Солсбери: Засекреченное дело» по инциденту об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. 

    В представленном докладе содержатся основные аргументы Британии и России по делу об отравлении Скрипалей, перечень направленных нот. В документе подробно излагается ответ Москвы на заявления Лондона. Здесь также приводятся биографии жертв отравления и их родственников. 

    Напомним, что русско-британские отношения обострились на фоне мартовского инцидента в Солсбери. Лондон без предъявления доказательств обвиняет РФ в причастности к отравлению Скрипалей. Москва категорически отрицает обвинения и требует передать материалы дела. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ведомство представит «интересные моменты» доклада ОЗХО. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Киевский политолог: Европа впала в рабскую зависимость от США

    Киевский политолог: Европа впала в рабскую зависимость от США

    14:31   13 Апреля 2018
    2114
    Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ — киевский эксперт

    Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ — киевский эксперт

    14:24   13 Апреля 2018
    455
    «Это Англия или США»: высокая чистота яда, отравившего Скрипалей, указала на производителя

    «Это Англия или США»: высокая чистота яда, отравившего Скрипалей, указала на производителя

    14:17   13 Апреля 2018
    2265
    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    11:37   13 Апреля 2018
    5662