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Пентагон объяснил, почему США продолжат «оказывать давление» на Россию
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    Пентагон объяснил, почему США продолжат «оказывать давление» на Россию

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    Пентагон объяснил, почему США продолжат «оказывать давление» на Россию

    Вашингтон, 13 апреля. Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил, что Вашингтон продолжит давление на Россию.

    Карем связал санкции против России с ситуацией на Украине. По его мнению, в происходящем на Украине якобы виновата Москва. Кроме того, он считает, что Россия должна выполнять минские соглашения, хотя страна выступает лишь посредником на мирных переговорах по Донбассу в Минске.

    «США и партнеры будут и в дальнейшем продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она выполняла минские договоренности, — приводят слова Карема американские СМИ. — Пока этого не будет, санкции будут сохраняться».

    В России ответили на новые угрозы Пентагона. Россияне отметили, что уже который год США допускают одну и ту же ошибку.

    «Им самим-то не надоело… Одно и тоже… Проходили уже…» — отметили они в соцсетях.

    Пентагон объяснил, почему США продолжат «оказывать давление» на Россию

    «Давили, давили и подавились», — комментируют они заявление Пентагона

    «Давилка не сломается?» — смеются россияне.

    Пентагон объяснил, почему США продолжат «оказывать давление» на Россию

    Ранее глава ЦРУ Майк Помпео рассказал, в чем, по его мнению, превосходство США перед Россией. Он убежден, что Штаты — «уникальная и исключительная» страна, а Россия  — якобы «уникальная, но не исключительная», пишет «Ридус».

    Автор: Катерина Тимошенская
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