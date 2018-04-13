В связи с блокировкой Telegram блогер напомнил о неприглядном эпизоде из биографии Дурова

Решение суда о блокировке мессенджера Telegram в России по требованию Роскомнадзора стало если не главной, то самой обсуждаемой новостью пятницы. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян, который недавно завел собственный канал в Telegram, крайне разочарован тем, что интересы миллионов пользователей Telegram были принесены в жертву амбициям создателя мессенджера Павла Дурова.

«Игры в бога до добра не доводят, а в интернет-среде — тем более, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но именно такие игры затеял Павел Дуров, что предсказуемо привело к блокировке в России его детища — популярного во всем мире мессенджера Telegram. Дуров строит из себя бога не впервые. Многим памятны его запуски самолетиков из пятитысячных купюр в Питере. Напомню, в мае 2012 года под окнами офиса Дурова на Невском проспекте люди дрались из-за денег ему на потеху. Собственно говоря, именно эти самолетики и стали символом Telegram».

По мнению Манукяна, такое поведение выглядело крайне неприглядно, а сама забава Дурова была попросту циничной. А его отказ передать ФСБ ключи шифрования, как того требует российское законодательство, по мнению блогера, проявление не столько упорства и независимости, сколько упрямства и амбиций.

«Конечно, Дуров человек независимый, но тот факт, что он не хочет передавать ФСБ ключи от Telegram, говорит только о его непрошибаемом упрямстве и непомерных амбициях, — отметил блогер. — При этом, похоже, Дуров даже не думает о том, что страдать будут постоянные пользователи «телеги». Амбиции Павла простираются далеко за горизонт. Но если открыть глаза на реальность, то можно увидеть, что в недалеком будущем могут «прикрутить» и заглушку на предложенные варианты обхода блокировки Telegram. В итоге из-за упрямства Дурова может появиться закон, который запретит обходить блокировки Роскомнадзора. Но для этого нужно было просчитать ситуацию хотя бы на несколько шагов вперед».

Упрямство создателя Telegram дорого обойдется всем российским интернет-пользователям, считает собеседник ФАН.

«Сейчас об этом, похоже, никто не думает, сейчас время ажиотажа, но до «утра» не так уж и далеко — скоро все проснутся. Жаль, что так получилось. Сегодня, по сути, стартовала новая эра для Рунета, но это пока еще не все успели понять», — резюмировал Вадим Манукян.

Днем в пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора с требованием заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ его владельцев предоставить ФСБ ключи для расшифровки данных, что позволило бы спецслужбам иметь возможность доступа к переписке пользователей, как того требует российское законодательство. Руководство Telegram отказалось выполнить требования ФСБ, ссылаясь на то, что это якобы технически невыполнимо.

Представители Telegram отказались присутствовать на судебном заседании по поводу блокировки, выполняя прямой запрет Павла Дурова, который назвал процесс в Таганском суде «откровенным фарсом» и запретил своим адвокатам «легитимировать» его своим присутствием.

Позже Дуров разместил в социальных сетях инструкции, как обходить блокировки, и пообещал, что Telegram по-прежнему будет доступен в России.