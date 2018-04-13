Нейросеть научилась предсказывать поведение собак

Вашингтон, 13 апреля. Американские ученые научили нейросеть предсказывать поведение собак. Об этом сообщили специалисты Вашингтонского университета и Института в области искусственного интеллекта.

Эксперты создали нейросеть, которая способна предсказать поведение собаки за несколько секунд до того, как это произойдет. Для этого они установили на голове животного камеру, которая снимала видео, а также закрепили датчики на ее лапах, хвосте и теле. На основе данных была создана нейросеть.

Как пишет «Подмосковье 360», нейросети удалось выработать алгоритм реакции животного и предсказывать его поведение. Ученые провели успешный эксперимент, бросив собаке мячик. Они убеждены, что результаты этого исследования можно применить и к другим животным.