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Нейросеть научилась предсказывать поведение собак
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    Нейросеть научилась предсказывать поведение собак

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    Нейросеть научилась предсказывать поведение собак

    Вашингтон, 13 апреля. Американские ученые научили нейросеть предсказывать поведение собак. Об этом сообщили специалисты Вашингтонского университета и Института в области искусственного интеллекта.

    Эксперты создали нейросеть, которая способна предсказать поведение собаки за несколько секунд до того, как это произойдет. Для этого они установили на голове животного камеру, которая снимала видео, а также закрепили датчики на ее лапах, хвосте и теле. На основе данных была создана нейросеть.

    Как пишет «Подмосковье 360», нейросети удалось выработать алгоритм реакции животного и предсказывать его поведение. Ученые провели успешный эксперимент, бросив собаке мячик. Они убеждены, что результаты этого исследования можно применить и к другим животным.

    Нейросеть научилась предсказывать поведение собак

    Автор: Катерина Тимошенская
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