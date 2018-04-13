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В Госдуме рассказали, при каких условиях будет снята блокировка в Telegram
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    В Госдуме рассказали, при каких условиях будет снята блокировка в Telegram

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    В Госдуме рассказали, при каких условиях будет снята блокировка в Telegram

    Москва, 13 апреля. Госдума призвала администрацию Telegram изменить свою позицию для разблокировки сервиса на территории России. Об этом в пятницу заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

    По его словам, это будет отвечать интересам всех россиян, которые пользуются данным мессенджером.

    «Решение суда — это ответная мера на демонстративное невыполнение администрацией сервиса требований российского законодательства. Тем не менее, следует отметить, что в случае выполнения «Телеграмом» определенных в законе обязанностей, блокировка будет снята», — приводит слова Левина пресс-служба комитета.

    В то же время депутат подчеркнул, что право граждан на тайну переписки, которое закреплено российской конституцией, должно соблюдаться неукоснительно.

    Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы в пятницу принял решение заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России после того, как руководство сервиса отказалось предоставлять ФСБ ключи шифрования.

    Автор: Антон Соколов
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