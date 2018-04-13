Симферополь, 13 апреля. В Крыму ожидают визит делегатов из 20 африканских государств. Все они примут участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). На полуостров высокопоставленные чиновники и бизнесмены из Мали, Нигера Марокко, Сенегала, ЮАР, Бенина и других стран приедут впервые.

По словам сопредседателя «Деловой России» и оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова, в последние годы страны Африки показывают неплохие темпы экономического роста. «Они могут стать новым потребительским рынком для российских и в том числе крымских товаров, с которыми наши коллеги смогут ознакомиться на форуме», — отметил он в комментарии RT.

Несмотря на то, что в Крым делегации из Африки приедут в первый раз, сенатор Сергей Цеков напомнил о том, что связи с полуостровом давние. Так, в крымских вузах еще с 70-х годов учились и учатся много африканцев.

«На Мадагаскаре довольно активная, хоть и небольшая организация российских соотечественников проживает. Причем, с давних времен. Я думаю, что их работа способствует интересу мадагаскарских предпринимателей к Крыму», - добавил Цеков в комментарии ИА «Политика Сегодня».

В этой связи стоит отметить, что свое отношение к статусу Крыма с момента его воссоединения с Россией пересмотрели многие страны, несмотря на то, что Киев не устает заявлять, что это якобы незаконно. При этом украинские власти забывают, что решение об этом приняли сами крымчане по итогам всеобщего референдума.

Мадаскар, о котором говорит сенатор Цеков, в 2014 году поддержал резолюцию ООН о территориальной целостности Украины, однако в декабре 2017 года не стал голосовать за резолюцию, осуждающую права человека в Крыму.

Отметил он, что сейчас власти полуострова активно налаживают международные контакты на всех доступных площадках, и усилия принесли результат: «многие государства заинтересовались Крымом. Сотрудничество с африканскими странами, по его мнению, сулит хорошие перспективы. Так, Крым может предложить им сельскохозяйственную продукцию высокого качества.

«У нас четыре года хорошие урожаи пшеницы. Работает на севере Крыма химическая промышленность. Выпускаем соду, другую необходимую для повседневной жизни продукцию. Судопроизводство значительно активизировалось. Металлургический завод начал активно работать в Керчи. Выпускает эмалированную продукцию. Она тоже нужна в Африке», — заключил Цеков.