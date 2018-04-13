Путин поручит изучить опыт Волгоградской области по созданию Социального кодекса региона
Москва, 13 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручит правительству страны изучить положительный опыт Волгоградской области по созданию Социального кодекса региона. Об этом глава государства сообщил в пятницу на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
«Я попрошу коллег из администрации президента и правительства, чтобы они посмотрели на положительную практику с целью ее тиражирования», — сказал он.
По словам губернатора Волгоградской области Бочарова, Социальный кодекс региона был подготовлен в 2015 году в связи с возникшей путаницей из-за большого количества законов и подзаконных актов о господдержке граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Единый нормативный акт – Социальный кодекс Волгоградской области – помог разрешить проблему.
Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на встрече Бочаров представил президенту доклад о мерах региональных властей, предпринимаемых в связи с сильным паводком в области.