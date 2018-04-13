Россия готова оставить США без двигателей РД-180

Москва, 13 апреля. Глава комитета Совфеда по бюджету Сергея Рябухин заявил, что в случае принятия законопроекта об ответных мерах РФ на антироссийскую политику США, Москва перестанет поставлять американским предприятиям двигатели РД-180.

Введение ответных санкций в адрес США со стороны России нанесет ущерб техническому сотрудничеству. По словам Сергея Рябухина, речь идет о прекращении поставок в США двигателей РД-180. Данные ракетные двигатели производятся на НПО «Энергия» и используются на спутниках NASA.

РД-180 применяется и в военной сфере, с ними Пентагон запускает военные спутники. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об ответных санкциях. Заседание Совета ГД по проекту об ответных шагах против США состоится 16 апреля.