Путин и глава Волгоградской области обсудили помощь пострадавшим от наводнения

Москва, 13 апреля. Президент России Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили помощь пострадавшим от наводнения в регионе.

На встрече с Бочаровым Путин обратил внимание на необходимость восстановления инфраструктуры в регионе после паводка, а также оказания адресной помощи местным жителям, чье имущество пострадало во время наводнения. Глава Волгоградской области заверил, что все будет сделано.

Он также отметил, что люди уже обеспечены всем необходимым. По его данным, в результате весеннего половодья в зоне подтопления оказались дома, в которых проживают 360 тысячи человек.