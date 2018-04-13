Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Курской битве

Москва, 13 апреля. Указ о праздновании 75-летия победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Курской битве подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как говорится в тексте указа, решение «принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве» было принято в связи с «особым значением разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в связи с исполняющимся 23 августа 2018 года 75-летием этого исторического события».

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин поручит правительству страны изучить положительный опыт Волгоградской области по созданию Социального кодекса региона.