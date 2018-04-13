Меню
Россия
Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Курской битве
Новости Сирии
Путин и Макрон обсудили возможности взаимодействия РФ и Франции по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Курской битве

    75

    Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Курской битве

    Москва, 13 апреля. Указ о праздновании 75-летия победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Курской битве подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. 

    Как говорится в тексте указа, решение «принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве» было принято в связи с «особым значением разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в связи с исполняющимся 23 августа 2018 года 75-летием этого исторического события».

    Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

    Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин поручит правительству страны изучить положительный опыт Волгоградской области по созданию Социального кодекса региона. 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Киевский политолог: Европа впала в рабскую зависимость от США

    Киевский политолог: Европа впала в рабскую зависимость от США

    14:31   13 Апреля 2018
    2114
    Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ — киевский эксперт

    Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ — киевский эксперт

    14:24   13 Апреля 2018
    455
    «Это Англия или США»: высокая чистота яда, отравившего Скрипалей, указала на производителя

    «Это Англия или США»: высокая чистота яда, отравившего Скрипалей, указала на производителя

    14:17   13 Апреля 2018
    2265
    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    11:37   13 Апреля 2018
    5662