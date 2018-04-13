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Наша власть ничему не научилась: украинский политик оценил идею Киева разорвать дружбу с РФ
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    Наша власть ничему не научилась: украинский политик оценил идею Киева разорвать дружбу с РФ

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    Наша власть ничему не научилась: украинский политик оценил идею Киева разорвать дружбу с РФ

    Киев, 13 апреля. Идею президента Украины Петра Порошенко о прекращении действия отдельных положений договора о дружбе с Российской Федерации подверг критике лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

    По его словам, антироссийская истерия, нагнетаемая «партией войны», достигла апогея», о чем свидетельствует инициатива Порошенко о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами.

    «Озвученные сейчас идеи далеко не первой свежести об одностороннем прекращении действия отдельных положений «большого договора»… свидетельствуют лишь о том, что наша власть за четыре года так ничему и не научилась, — говорится в сообщении Медведчука на его странице в Facebook в пятницу. — Язык ультиматумов и шантажа ведет только к обострению ситуации. И это то, чего добивается «партия войны».

    Напомним, что украинские власти после 2014 года, когда произошел государственный переворот и был взят курс на евроинтеграцию страны, разорвали практически все договоры о сотрудничестве с Россией в политической, экономической и военной сферах. 

    Автор: Тимур Румянцев
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