«Только не это, только не русская»: эмигрантка из России развеяла миф о западной толерантности

Лондон, 13 апреля. Общее мнение о том, что в западных странах царит толерантность и терпимость, является распространенным мифом, не имеющим отношения к реальности. Об этом пишет российская эмигрантка Валери Старк, которой пришлось сменить имя и фамилию, чтобы в Великобритании ее воспринимали, как человека.

По ее словам, люди, узнав о ее происхождении, начинают относиться к ней с подозрением, недоверием и сожалением, как к человеку, больному смертельной и неизлечимой болезнью.

Старк отметила, что впервые с таким отношением к себе она столкнулась, когда только приехала в Лондон. Она познакомилась с двумя молодыми людьми в ресторане и прекрасно с ними общалось до тех пор, пока они не узнали, что она из России.

«У меня нет того заметного русского акцента, которым многим из нас хорошо знаком, и в большинстве случаев люди не различали его. Я сказала парням, что я родилась в Москве, ожидая, что сейчас опять прозвучат банальные комментарии по поводу водки и белых медведей. Но вместо этого я услышала: «Ох, только не это! Только не русская!» — пишет Старк в газете The Independent, текст которой приводит «ИноСМИ».

Аналогичный случай произошел, когда Старк посетила врача-массажиста. Та сразу ей заявила, что они друг другу не нравятся, и что, возможно, сама Старк не понимает, но ее мать наверняка помнит про годы Холодной войны. По словам автора материала, считать себя лучше других только потому что ты родился в другой стране, а потом хвастаться толерантностью — это лицемерие.