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«А может, всю Америку на три части?»: россияне отреагировали на референдум о разделении Калифорнии
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    «А может, всю Америку на три части?»: россияне отреагировали на референдум о разделении Калифорнии

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    «А может, всю Америку на три части?»: россияне отреагировали на референдум о разделении Калифорнии

    Москва, 13 апреля. В Калифорнии в ноябре состоится референдум по разделению на три части: северный, южный и центральный штаты, заявил Fox News миллиардер Тим Дрейпер.

    Петицию за референдум в Калифорнии подписали свыше 600 тысяч человек, этого количества достаточно для проведения референдума. Тим Дрейпер отметил, что централизация власти привела к большим экономическим и социальным проблемам, поэтому пришло время перемен.

    В России отреагировали на новость о референдуме, рассматривая ее первым «звоночком» перед предстоящими глобальными переменами.

    «Миллиардеры заботятся. Разделяют и властвуют», — написал пользователь с ником Небуржуй.

    «Это даст повод для смены конституции США. Новый дивный мир наступает. Мир славной Америки, про которую дудят ее поклонники, больше не будет», — отметил Пит.

    «А может и всю Америку на три части?» — предложил Константин З. 

    Автор: Ирина Селезнева
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