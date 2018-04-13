«А может, всю Америку на три части?»: россияне отреагировали на референдум о разделении Калифорнии

Москва, 13 апреля. В Калифорнии в ноябре состоится референдум по разделению на три части: северный, южный и центральный штаты, заявил Fox News миллиардер Тим Дрейпер.

Петицию за референдум в Калифорнии подписали свыше 600 тысяч человек, этого количества достаточно для проведения референдума. Тим Дрейпер отметил, что централизация власти привела к большим экономическим и социальным проблемам, поэтому пришло время перемен.

В России отреагировали на новость о референдуме, рассматривая ее первым «звоночком» перед предстоящими глобальными переменами.

«Миллиардеры заботятся. Разделяют и властвуют», — написал пользователь с ником Небуржуй.

«Это даст повод для смены конституции США. Новый дивный мир наступает. Мир славной Америки, про которую дудят ее поклонники, больше не будет», — отметил Пит.