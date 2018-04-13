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Решение о блокировке Telegram направлено в Роскомнадзор
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    Решение о блокировке Telegram направлено в Роскомнадзор

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    Решение о блокировке Telegram направлено в Роскомнадзор

    Москва, 13 апреля. Таганский суд Москвы в пятницу направил в Роскомнадзор решение по иску о блокировке мессенджера Telegram на территории Российской Федерации. 

    «Решение направлено в Роскомнадзор», — рассказала журналистам пресс-секретарь суда Юлия Сухинина, передает РИА Новости.

    Суд принял решение удовлетворить иск Роскомнадзора и запретить Telegram. Ведомству разрешили начать блокировку популярного мессенджера немедленно, не дожидаясь возможной апелляции со стороны руководства Telegram. Уже через несколько часов пользователи на территории Европы и европейской части России столкнулись с проблемами в работе мессенджера.

    Напомним, все началось с того, что Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к мессенджеру из-за того, что администрация Telegram не предоставила Федеральной службе безопасности ключи шифрования. Руководство мессенджера утверждает, что технически это сделать невозможно.

    Автор: Тимур Румянцев
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