Решение о блокировке Telegram направлено в Роскомнадзор

Москва, 13 апреля. Таганский суд Москвы в пятницу направил в Роскомнадзор решение по иску о блокировке мессенджера Telegram на территории Российской Федерации.

«Решение направлено в Роскомнадзор», — рассказала журналистам пресс-секретарь суда Юлия Сухинина, передает РИА Новости.

Суд принял решение удовлетворить иск Роскомнадзора и запретить Telegram. Ведомству разрешили начать блокировку популярного мессенджера немедленно, не дожидаясь возможной апелляции со стороны руководства Telegram. Уже через несколько часов пользователи на территории Европы и европейской части России столкнулись с проблемами в работе мессенджера.

Напомним, все началось с того, что Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к мессенджеру из-за того, что администрация Telegram не предоставила Федеральной службе безопасности ключи шифрования. Руководство мессенджера утверждает, что технически это сделать невозможно.