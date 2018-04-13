Глава МИД Швеции призвала найти политическое решение конфликта в Сирии

Стокгольм, 13 апреля. Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем высказала мнение, что военного решения конфликта ситуации в Сирии будет сложно избежать. Как отметила глава МИД в эфире шведского радио, страны приложат все усилия, чтобы решить ситуацию в Сирии дипломатическим путем. Она напомнила, что в пятницу в Совбезе ООН будет обсуждаться сирийский вопрос.

По словам Вальстрем, «поезд мог уже уйти». Она также подчеркнула, что главной обязанностью мирового сообщества сейчас является решение вопроса мирным путем. Министр напомнила, что сирийский народ уже восемь лет переживает ужасы войны.

«Поэтому я не представляю, как можно решить проблему нарушения международного права через еще одно его нарушение», — поделилась она.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможности применения военной силы против Дамаска в ответ на якобы имевшие место химические атаки в Думе. Ранее МИД России заявил, что информация о применении хлора сирийскими военными – это вброс, данные не соответствуют действительности. По данным Москвы, информация является провокацией боевиков. Напомним, России неоднократно заявляла, что ситуацию в Сирии можно решить только мирным путем. Для спасения мирных жителей российские военные организовали гуманитарный коридор в Восточной Гуте, с помощью которого из населенного пункта уже вывели более 100 тысяч человек.