Это будет колоссальный урон: ответ России на санкции США может поддержать Китай

В случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США, Москва перестанет поставлять Вашингтону необходимый для производства самолетов Boeing титан. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

Так, внесенный на рассмотрение в Госдуму проект закона об ответных мерах на действия США предусматривает ограничение или даже запрет на вывоз американской стороной из России продукции и оборудования из редкоземельных металлов.

«В число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, который необходим для технологического цикла производства Boeing», — сказал Рябухин в интервью РИА Новости.

По мнению военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, запрет на поставки одного из самых прочных видов металла, будет очень болезненным ударом для США.

«Наше титановое производство в «ВСМПО-Ависма» (российская металлургическая компания, производящая титан и изделия из него — прим. ФАН) выделяет так называемую титановую губку, и уже из нее делаются необходимые США изделия. Все это производство находится в России, американская компания Boeing когда-то даже вкладывалась в предприятие, была соинвестором и за счет этого получала титан. Он им необходим для создания самолетов, как военного, так и гражданского назначения. Там много деталей, без которых они обойтись не могут», — пояснил военный аналитик.

В случае запрета Соединенные Штаты могут попытаться найти альтернативу российскому титану, однако эта процедура может оказаться длительной и весьма дорогостоящей, что также ударит по производителю гражданских авиалайнеров и специальных самолетов военного назначения. По разным оценкам, Москва поставляет корпорациям Boeing и Airbus около 40–60% необходимого объема.

«У нас одни из лучших технологий добычи и обработки титана. Поэтому не зря российский титан занимает от 40 до 60%, и в случае отказа России это сильно ударит по США. Да, Вашингтон может попытаться наладить поставки из Китая, где также производятся титановая губка, но совсем недавно Соединенные Штаты развязали с КНР торговую войну и ввели пошлины на алюминий и другие металлы. Поэтому Китай может выразить солидарность Москве и показать США комбинацию из трех пальцев. И уже это будет колоссальный урон для США», — сказал собеседник ФАН.

К слову, при введении ответных мер Россия может также прекратить поставки своим «стратегическим друзьям» ракетных двигателей РД-180, использующихся для вывода спутников в космос.

«Двигатели РД-180 — это, прежде всего ракета-носитель Atlas V и все программы, которые на нее заведены. Соответственно, эти программы, в том числе стратегического для США значения, могут быть остановлены. И единственная ракета, которая сможет выполнять программы военного и гражданского назначения — это будет Delta IV Heavy и немногочисленные ее вариации. В этом плане американской стороне также будет нелегко», — заключил военный эксперт.

Проект закона о новых санкциях должен пройти еще ряд согласований и доработок, однако уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что пакет контрсанкций может стать одним из самых жестких. РД-180 — жидкостные ракетные двигатели с дожиганием окислительного газа, которые поставляются из России в США и устанавливаются на ракету-носитель Atlas V.