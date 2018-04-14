Сирия: военнослужащие САА провели парад в Хасаке в честь освобождения Восточной Гуты — видео ФАН

На военной базе Сирийской арабской армии (САА) на окраине города Камышлы, находящегося в северной части провинции Хасака, прошел парад, посвященный освобождению Восточной Гуты. В мероприятии, в частности, принимал участие губернатор этого региона Джаиз Савада Аль-Хамуд Аль-Муса. Данное событие освещал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

Губернатор Хасаки в ходе своей речи отметил героизм сирийских солдат и высокие темпы ведения военной операции в предместьях Дамаска. Он подчеркнул, что данный регион имеет особое стратегическое значение, и поэтому теперь, потеряв его, террористы и их покровители сделали огромный шаг на пути к окончательному поражению в Сирии. Кроме того, Аль-Хамуд Аль-Муса почтил память воинов САА, а также военнослужащих вооруженных сил РФ и других союзных войск, погибших в боях с террористами в ходе всех семи лет сирийского конфликта.

«Да упокой души наших братьев. Да упокой души всех погибших воинов из России, Ирана и других стран-союзников, а также из «Хезболлы». Мы постоянно молимся за выздоровление наших раненых и, конечно, никогда не забываем о тех, кто еще на фронте, кто держит свое обещание хранить и защищать наш мир. Дайте им как можно больше поддержки, чтобы они как можно дольше оставались в строю. Наши герои освободили Думу и Восточную Гуту. Мы пустили их бежать прочь. Скоро эти боевики и их спонсоры окажутся на помойке истории», — заявил губернатор провинции.

После выступления высокопоставленных лиц состоялся военный парад. Сирийские солдаты также провели показательные выступления, продемонстрировав свои навыки в противостоянии боевикам в ближнем бою.

Напомним, большая часть Камышлы, как и всей провинции Хасака, находится в оккупации курдских Демократических сил Сирии (SDF), поддерживаемых Соединенными Штатами. Под контролем правительственных сил в данном регионе находятся также отдельные районы административного центра и стратегически значимые военные базы в окрестностях данных городов.