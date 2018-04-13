Захарова: Германия руководствуется чужими авантюрами в своей позиции по России

Москва, 13 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия, призывая к давлению на Россию, руководствуется чужими авантюрами, а не здравым смыслом.

Так Захарова ответила на слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который сообщил о «необходимости усилить давление на Москву» в связи с тем, что Совет Безопасности ООН якобы неоднократно «терпел неудачу из-за вето России».

«Сейчас Германия и Франция, забыв о своем внешнеполитическом суверенитете, идут не курсом здравого смысла, а авантюрной дорогой «старшего брата», — заметила она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook напомнила, что, благодаря России, мир не раз получал отсрочку от кровопролитных вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Силовые варианты в исполнении западных коалиций мы уже проходили. Не получилось. Если бы Россия изменила позицию в СБ ООН по Ираку, то, скорее всего, руководству ФРГ впоследствии пришлось бы извиняться за участие в антииракской компании», — подчеркнула Захарова.

Напомним, в настоящее время Совбез ООН обсуждает проект резолюции по Сирии на фоне обострения ситуации в САР. На этой неделе Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума.

Несмотря на отсутствие расследования и доказательств, США заявляют, что не исключают возможности нанесения удара по Сирии. РФ подчеркивает, что обвинения являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР извне.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова принять проект резолюции об учреждении нового механизма по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, который был предложен ранее российской делегацией.